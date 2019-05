RightNow Group mietet neuen City-Standort in Düsseldorf

Die RightNow Group, ein Anbieter im Bereich Konsumentenfactoring, hat im Rahmen der Unternehmensexpansion neue repräsentative Büroräumlichkeiten gesucht und mietet dazu über Aengevelt rd. 300 m² Bürofläche in dem Büro- und Geschäftshaus Tonhallenstraße 14-15 in der Düsseldorfer City an. Vermieter des Objektes mit einer Gesamtfläche von rd. 3.000 m² ist die Rayermann Gruppe, die bei der Vermietung von Savills betreut wurde. Mietbeginn ist am 01. Juni 2019. Mit der Anmietung verlegt das Unternehmen seinen Hauptsitz von Düsseldorf Friedrichstadt hierher.

.

„B2C- Factoring nimmt aufgrund des starken Zuwachses im Bereich des E-Commerce eine immer bedeutendere Rolle ein. Vor diesem Hintergrund war eine gute IT-Infrastruktur für das Unternehmen im Rahmen der Anmietungsentscheidung sehr wichtig, um seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten“, berichtet Simon Laufenberg, Vermietungsexperte von Aengevelt Düsseldorf und ergänzt: „Zudem ist der Standort in Nähe zur Düsseldorfer Banken- und Handelsszene für die Geschäftsaktivitäten des Unternehmen vorteilhaft und verfügt zudem über eine optimale Verkehrs- und ÖPNV-Anbindung.“