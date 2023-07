Die Peper & Söhne Unternehmensgruppe hat erfolgreich knapp 1.400 m² Bürofläche in der derzeit im Bau befindlichen Arbeitswelt A am Bremer Spurwerk an die Rightmart Group vermietet. Die Legal-Tech-Kanzlei aus Bremen wird diese Flächen an der Carl-Francke-Straße übergangsweise zum 01.01.2024 beziehen. Damit ist die Arbeitswelt A vollständig vermietet.

Fotos: Peper & Söhne Unternehmensgruppe



[…]