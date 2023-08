Die Unterwäschemarke Rigby & Peller verlegt ihre Düsseldorfer Filiale in die Altstadt. Dazu hat das britische Konzept rund 170 m² Ladenfläche in der Grabenstraße 3 in der Nähe des zentralen Carlsplatz angemietet. Die Flächen wurden bereits übernommen, das Geschäft soll nach einem Umbau Mitte Oktober 2023 im neuen Design eröffnen.

