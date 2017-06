Rieck Projekt Kontrakt Logistik erweitert seine Mietflächen im Segro Airport Park Berlin

Die Rieck Projekt Kontrakt Logistik Berlin GmbH & Co. KG hat seine Gewerbeflächen im Segro Airport Park Berlin um weitere 6.200 m² erweitert. Mit den bereits angemieteten Flächen über 21.000 m² stehen der Rieck Projekt Kontrakt Logistik Berlin GmbH & Co. KG damit insgesamt rund 27.000 m² Hallen- sowie Büro-, Sozial- und Mezzaninflächen zur Verfügung. Die neu gemieteten Flächen teilen sich in rund 5.100 m² Hallen sowie ca. 370 m² Büro- und Sozialflächen auf. Etwa 700 m² umfassen Mezzaninfläche. Zudem verfügt Rieck dann über weitere 24 Pkw-Parkplätze und einen Lkw-Stellplatz. Bereits im September 2016 hatte sich Rieck die Option der Mietfläche im Segro Airport Park Berlin gesichert. Die Übergabe der Einheiten in Halle 1 ist für Januar 2018 geplant.

Das Familienunternehmen in dritter und vierter Generation wird die Mieteinheiten für ihre Kontraktlogistik B2B und B2C nutzen. Insgesamt plant Segro, im Airport Park Berlin sechs voneinander unabhängige Mieteinheiten zu errichten.