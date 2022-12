Rieck Logistik nimmt Standort im VGP Park Oberkrämer ans Netz

Nach einer Bauphase von knapp einem Jahr [wir berichteten], ging gestern die neue Anlage der Rieck Logistik-Gruppe offiziell in Betrieb. Das neue Terminal ist für rund 28 Mio. Euro im VGP Park Berlin-Oberkrämer entstanden. Auf 23.000 m² Nutzfläche können Waren gelagert und umgeschlagen werden.

.