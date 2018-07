RICS: Sieben Professionals zum Fellow höhergestuft

Die RICS in Deutschland hat im Geschäftsjahr 2017/18 sieben ihrer Professionals zum Fellow (FRICS) höhergestuft. Professional Members (MRICS), die die anspruchsvollen Zugangskriterien erfüllen, können sich für das Fellowship bewerben. Dieser Status bezeichnet die höchste erreichbare Stufe innerhalb der internationalen Berufsorganisation.

.

„Die Bezeichnung FRICS hinter einem Namen dokumentiert exzellente fachliche Fähigkeiten gegenüber Kollegen, Kunden, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit und ist nicht zuletzt auch eine persönliche Bereicherung und Auszeichnung“, so Judith Gabler, RICS Director of Operations, Europe und Regional Manager, DACH.



Die Namen in alphabetischer Reihenfolge:

• Klaus Dallafina, Knight Frank Valuation & Advisory GmbH & Co. KG, Frankfurt

• Dirk Fischer-Appelt, FA/KT Chartered Valuation Surveyors, Hamburg

• Carsten Grauel, Grauel Consultants GmbH, Berlin

• Iris Hahn, IHC Iris Hahn Consult GmbH & Co. KG, München

• André Kazmierski, Wertgrund Asset Management GMBH, München

• Thore Simon, Simon & Reinhold, Partner, Hannover

• Andreas Wende, Arena Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg