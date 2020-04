RICS re-akkreditiert Studiengänge der Irebs Immobilienakademie

Die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) hat die beiden Premium Studiengänge, Kontaktstudium Immobilienökonomie und Executive MBA in Real Estate der Irebs Immobilienakademie für weitere fünf Jahre akkreditiert. Dabei ist das Kontaktstudium Immobilienökonomie der erste von der RICS akkreditierte Studiengang in Kontinentaleuropa und schaut auf über 4.000 zum Immobilienökonomen qualifizierte Studierende in über 115 Studienjahrgängen zurück. Die Anerkennung durch die weltweit bedeutsame Immobilienorganisation wird in der Immobilienwirtschaft als ein internationales Gütesiegel für Bildungsprogramme angesehen.

