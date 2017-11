RICS Europe ernennt Tina Paillet zum neuen Vorstand

Tina Paillet

Die RICS hat Tina Paillet FRICS, Head of Projects and Technology bei Generali Real Estate, zur neuen Vorstandsvorsitzenden ihres European World Regional Board ernannt. Das Gremium vertritt über 8.000 Immobilienexperten aus mehr als 40 europäischen Ländern und besteht aus neun ausgewählten Professionals. Zum neuen Vorstand gehört auch der Deutsche Nikolaus Holzinger, Head of Legal and Transactions bei Accom Real Estate. Ergänzt wird das Vorstandsteam durch die europäischen Kollegen, Maarten Vermeulen FRICS – RICS Regional Managing Director in Europa, Rußland & CIS, Seweryna Afanasjew MRICS – Polen, Marcel de Boer MRICS – Niederlande, Silvio Estienne MRICS – Frankreich, Pascal Plotegher FRICS – Frankreich, Eduardo Fernández-Cuesta FRICS – Spanien und Josiane Richardson MRICS – Gibraltar.

RICS feiert 150. Jubiläumsjahr

Im April 2018 veranstaltet der Berufsverband anlässlich seines Jubiläumsjahrs den dritten „Summit of the World Built Environment Forum" in London. Unter dem Motto „Urbanisierung, Innovation und Gesellschaft“ beschäftigt sich die Initiative mit Strategien zur Ausschöpfung des enormen Potenzials des 21. Jahrhunderts. Im Fokus steht dabei, die Expertise, Kompetenzen und Ressourcen zusammenzubringen und zu bündeln, die für die zukunftsfähige Gestaltung eines globalen Umfelds erforderlich sind.