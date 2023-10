RICS Deutschland mit neuem Vorstand

Die RICS Deutschland hat ihren Vorstand turnusmäßig neu besetzt.

.

Der neue Vorstand (in alphabetischer Reihenfolge) setzt sich aus:

• Titus Albrecht FRICS (Moody’s Analytics)

• Sandy Bierwirth-Zeussel MRICS (RMC Risk Management Consulting)

• Dominik Brunner FRICS (Arelio)

• Markus Groß FRICS (MG Real Estate)

• Konrad Hedemann MRICS (Patrizia)

• Antje Mertig MRICS (Steinberg Real Estate Management)

• Monika Preithner FRICS (LBImmoWert)

• Markus Reinert FRICS (IC Immobilien Holding)

• Cornelia Thaler FRICS (Willkie Farr & Gallagher)

• Carola Wehrenberg MRICS (Covestro)



„Ich freue mich sehr, dass der neue Vorstand in vielfältigen Kompetenzfeldern wie auch divers besetzt ist und somit alle neuen Vorstandsmitglieder eine große Bandbreite von fachlicher Expertise mit in unsere gemeinsame Arbeit einbringen. Wir werden als Board zukünftig sowohl die Mitglieder in den Regionen für eine aktive Arbeit vor Ort stärken als auch europäische und übergeordnete strategische Themen angehen, wie die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit und diese in die Arbeit der verschiedenen Regionalgruppen wie auch Professional Groups einbetten.“, kommentiert Jens Böhnlein MRICS, Vorstandsvorsitzender der RICS Deutschland.



Böhnlein hatte als neuer Vorstandsvorsitzender der RICS Deutschland sein Amt am 1. Juli als Nachfolger von Susanne Eickermann-Riepe FRICS angetreten, die weiterhin die Vorsitzende des RICS European World Regional Board (EWRB) und Mitglied im World Board (WRB) der RICS ist. „Allen bisherigen Vorstandsmitgliedern danke ich sehr für ihre tatkräftige Unterstützung in den letzten drei Jahren. Es waren aufgrund der Pandemie und der umfassenden Transformation der RICS schwierige Zeiten und ohne das Engagement jedes einzelnen, hätten wir die Weichen nicht neu stellen können“, so Eickermann-Riepe abschließend.