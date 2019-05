RICS begrüßt Beschluss des Bundestages zur Stärkung des ländlichen Raumes

Die RICS Deutschland begrüßt das Maßnahmenbündel wie sie der Bundestag in seinem Entschließungsantrag zur Stärkung des ländlichen Raumes, der im April verabschiedet wurde, vorschlägt. Dieser hat den Breitbandausbau auf Glasfaser-Basis in ländlichen Kommunen und zur Erhöhung der Attraktivität des Lebens auf dem Land zum Ziel und ist ein Bekenntnis zum ländlichen Raum. So werden auch weitere Maßnahmen eingefordert, u.a. eine entsprechende Ausstattung mit Fördermitteln und den zügigen Ausbau des Glasfasernetzes bzw. Verfügbarkeit von schnellem Internet.

Der Bundestag betont, dass der zukünftige 5G-Standard Grundlage für eine Vielzahl von Angeboten sein wird u.a. die Arbeit sowohl im häuslichen Umfeld als auch Co-Working-Möglichkeiten.



Bereits Anfang letzten Jahres hatte sich die RICS diesem Thema angenommen und mit ihrem 8-Punkte-Plan zum Thema „Ländlichen Raum stärken – Metropolregionen entlasten“ auf genau diese Punkte hingewiesen sowie in Gesprächen mit Vertretern der Politik vertieft.



„Wir freuen uns sehr, dass gerade der erste Punkt unseres Planes ´Grundlagen bereitstellen: Breitbandversorgung und Mobilfunk ausbauen´ Eingang in den Maßnahmenkatalog gefunden hat. Besonders freut uns aber, dass der Bundestag erkannt hat, dass auch neue Immobilienformen wie Co-Working im ländlichen Raum zur positiven Weiteretwicklung beitragen können“, so Martin Eberhardt FRICS, Vorstandsvorsitzender der RICS Deutschland.



Dennoch weist die RICS darauf hin, dass nur einzelne Aktionen den ländlichen Raum nicht zu stärken vermögen. „Die Basis unseres 8-Punkte-Plans ist weitreichender und ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung der Thematik. Er beinhaltet zudem nachhaltige Lösungsansätze“, so Eberhardt. Sabine Georgi, Leiterin des Bereichs Business Development & Politikberatung bei der RICS Deutschland, ergänzt: „Den ländlichen Raum zu stärken ist richtig – auch um den Druck auf die Städte zu mindern. Dafür bedarf es jedoch ein Agieren auf vielen Politikfeldern, und die Immobilienwirtschaft kann einen entscheidenden Beitrag liefern.“



RICS 8-Punkte-Plan im Überblick:



1. Grundlagen bereitstellen: Breitbandversorgung und Mobilfunk ausbauen

2. Ländliche Räume erhalten: Wichtige Infrastrukturen sichern

3. Aufenthalts- und Lebensqualität steigern: Ortskerne revitalisieren und Zentren stärken

4. Identität durch Immobilien stiften: Gesicht zeigen und regionalen Charakter bewahren

5. Baunutzungsverordnung umsetzen: Aktive Immobilien- und Bodenpolitik betreiben

6. Neue Immobilienformen entwickeln: Generationenwohnen, Dorfladen 2.0 oder Co-Working im Landgasthof ermöglichen

7. Homeoffice nutzen: Moderne Arbeitsmethoden fördern

8. Steuerliche und finanzielle Möglichkeiten etablieren: Anreize für Ortskernrevitalisierungen schaffen