Richtkrone ziert Waterkant Mainz und Super 8 Hotel

Die UBM Development Deutschland GmbH errichtet im zentral gelegenen Zollhafen Mainz ein Gebäudeensemble mit einem Wohnkomplex bestehend aus 82 Wohneinheiten und einem direkt angrenzenden Super 8 Hotel mit 216 Zimmern. Gestern feierte der Bauherr für das Super 8 Hotel in der Inge-Reitz-Straße 1 und das angrenzende Wohngebäude Waterkant Mainz am Rotterdamer Platz 2-8 zusammen mit Michael Ebling, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz Richtfest. In Anwesenheit von über 200 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Baubeteiligten wurde die Richtkrone zur Musik gehoben.

.