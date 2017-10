Richtkrone über dem Infinity Munich Erweiterungsbau gehisst

Am gestrigen Dienstag wurde über dem Erweiterungsbaus des Infinity Hotel & Conference Resort Munich die Richtkrone gehisst. In einem feierlichen Akt, begleitet von der Blaskapelle Oberschleißheim und einem großen Gästekreis, bedankte sich Andreas Striebel, Eigentümer und Betreiber, anlässlich des Richtfestes bei allen am Bau Beteiligten Arbeitern, Partnern und Unternehmen, „ohne deren engagiertes Arbeiten, Planen und Abwägen wir heute nicht hier stehen würden“, wie der Bauherr in seiner Rede betonte.

Ab dem Sommer 2018 präsentiert sich das Resort für Veranstaltungen, Meetings, private Feiern und Urlaub mit insgesamt 439 Gästezimmern und Suiten, einem auf 1.700 m² vergrößerten Spa-Bereich und neun verschiedenen Bars und Restaurants in neuem Glanz. Das Conference Resort umfasst dann im Ganzen 43 variable und kombinierbare Tagungsräume, einen neuen Ballsaal für bis zu 750 Personen, die Executive Sky Lounge sowie die Eventlocation Ballhausforum für Veranstaltungen von zwei bis 2.750 Personen. „Mit den Investitionen in den Jahren 2017 und 2018 setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft, für neue Gästegruppen und für den Standort Unterschleißheim. Das Infinity Munich wird auch in Zukunft ein Aushängeschild der Stadt sein und mit den erweiterten Möglichkeiten auch den lokalen Gästen für Familienfeiern und Freizeitgestaltung sehr gerne zur Verfügung stehen“, so Andreas Striebel, in seiner Rede.





Richtfest für den Erweiterungsbau.



Anlässlich der Zeremonie sprachen Christoph Böck, Erster Bürgermeister der Stadt Unterschleißheim sowie Annette Ganssmüller-Maluche, stellvertretende Landrätin, ihre Glückwünsche zum Richtfest und ihr Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Unterschleißheim aus. „Das Infinity Munich ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber in der Region“, erklärt Bürgermeister Christoph Böck, „sondern engagiert sich auch für den so dringend benötigten Nachwuchs und die Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie.“ Auch die stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche zeigte sich in ihrem Grußwort erfreut über das Vertrauen, das Infinity Munich in die Stadt Unterschleißheim und den Landkreis München setze. Der Erweiterungsbau sei ein Aushängeschild für den hervorragenden Wirtschaftsstandort Landkreis München; und er werde auch ein idealer Ausgangspunkt für einen Erlebnis- und Erholungsurlaub im Herzen Oberbayerns sein.