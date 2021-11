Richtkranz über zweitem Stadt und Land-Typenhaus

Heute wurde in der Senftenberger Straße im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Beisein der Stadt und Land-Geschäftsführung Natascha Klimek und Ingo Malter, der Staatssekretärin für Wohnen, Wenke Christoph, der Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Umwelt- und Naturschutz, Straßen- und Grünflächen des Bezirks Marzahn-Hellersdorf, Juliane Witt, Vertretern des Bauunternehmens Otto Wulff sowie zahlreichen Bauarbeitenden der Richtkranz für 150 neue und bezahlbare Zwei- bis Sechs-Zimmer-Wohnungen gehoben. Mehr als 50 Prozent der neuen Wohnungen werden barrierefrei gebaut.

