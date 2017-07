Richtkranz für Degewo-Neubau in der Usedomer-/Wattstraße gehoben

Degewo realisiert Wohnungsneubau zu sozialverträglichen Mieten auf ehemaligen BVG-Betriebsbahnhof im Brunnenkiez. Nur einen Steinwurf vom beliebten Volkspark Humboldthain entfernt realisiert degewo bis Herbst 2018 ihr größtes Neubauprojekt innerhalb des Berliner SBahn-Rings. Heute wurde das Dach des Rohbaus in der Usedomer / Ecke Wattstraße in einer feierlichen Zeremonie mit dem Richtkranz gekrönt. Die Zeremonie fand in Gegenwart von Ephraim Gothe, Baustadtrat im Bezirk Mitte, statt.

.

Auf dem Gelände des stillgelegten Betriebsbahnhof der BVG entsteht bezahlbarer Wohnraum: Das Grundstück befindet sich seit Jahrzehnten im Eigentum von degewo, die eine Fläche von ca. 4.000 m² bislang an die BVG vermietet hatte. Nun wird das Gelände mit einer klassischen Berliner Blockrandbebauung geschlossen und erhält eine neue Nutzung. Der sechsgeschossige Neubau in der Usedomer Straße 26-27 / Wattstraße 21 verfügt über 128 Mietwohnungen. Es entstehen überwiegend barrierefreie 1-4-Zimmer-Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 8.200 m², kleinteiligem Gewerbe im Erdgeschoss und Spielplatzflächen im begrünten Innenbereich. Rund ein Drittel der Wohnungen sind gefördert und werden zu erschwinglichen Mieten von 6,50 Euro/m² zu haben sein.



Das Neubauvorhaben im Brunnenviertel ist ein weiterer Baustein des kommunalen Wohnungsbauunternehmens zur Bestandserhöhung. Ziel ist es, den Eigenbestand in den verschiedenen Berliner Bezirken in den kommenden Jahren um rund 7.000 Wohnungen zu erhöhen. Im Bezirk Mitte verfügt Berlins führendes Wohnungsbauunternehmen bereits über 8.000 Wohnungen.