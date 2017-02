Richtkränze wehen über neuen Düsseldorfer Unternehmenszentralen

Mit imposanten Büro-Neubauten bekennen sich der französische Kosmetikkonzern L’Oréal und die Verlagsgruppe Handelsblatt zum Standort Düsseldorf. Jetzt wehen über beiden Headquartern, die vielsagende Namen wie Horizon und La Tête tragen, die Richtkränze. Die Rohbauphase der mit 23.800 m² und 22.000 m² fast gleich großen Gebäude ist damit abgeschlossen. Auch mit dem avisierten Fertigstellungsdatum ziehen die beiden Unternehmen parallel: Bereits zum Ende des Jahres sollen die Mitarbeiter in die neuen Gebäude, die beide rechtsrheinisch und nahe der Düsseldorfer Innenstadt liegen, einziehen können. Doch in der Höhe unterscheiden sich die Neubauten deutlich: Die L’Oréal-Zentrale wird 60 m hoch in den Düsseldorfer Himmel ragen, die Verlagsgruppe Handelsblatt bleibt mit einer Gebäudehöhe von 30 m deutlich bescheidener.

Neuer L’Oréal-Sitz am Kennedydamm

Horizon, der neue Hauptsitz von L’Oréal Deutschland, entsteht derzeit am Kennedydamm. Am vergangenen Freitag wurde in Anwesenheit von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel und über 400 geladenen Gästen das Richtfest des imposanten, richtungsweisenden Gebäudes gefeiert.



Das Richtfest fand vor beeindruckender Kulisse statt: Das Gebäude ist 60 Meter hoch, umfasst 16 Stockwerke und wird später Platz für 22.000 m² Bürofläche bieten. Die zahlreichen hochkarätigen Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien wurden von Andreas Buchmann, Geschäftsführer der Projektentwicklungsgesellschaft „die developer“, die das Horizon realisieren und Fabrice Megarbane, Geschäftsführer L’Oréal Deutschland, begrüßt. Anschließend beobachteten die Anwesenden, wie der Richtkranz empor gezogen wurde.





V.l.n.r.: Volker Weuthen, Gesellschafter HPP Architekten GmbH; Georg Held, General Counsel & Company Secretary, Mitglied der Geschäftsführung L'Oréal Deutschland GmbH; Oberbürgermeister Düsseldorf Thomas Geisel; Fabrice Megarbane, Geschäftsführer L'Oréal Deutschland GmbH; Andreas Buchmann, Geschäftsführer der Projektentwicklungsgesellschaft „die developer"



Verkauf des Horizon im Jahresendspurt

Wie geplant ist der Rohbau somit zu Jahresbeginn fertiggestellt worden. Die Fassadenarbeiten wurden parallel dazu bereits begonnen, die Fertigstellung des Gebäudes ist nach weniger als zwei Jahren Bauzeit für Ende 2017 avisiert. „Wir sind zufrieden, dass alles nach Plan verläuft und Düsseldorfs Stadtbild schon in naher Zukunft um ein Landmark bereichert wird“, so Andreas Buchmann. „Darüber hinaus können wir verkünden, dass sich BNP Paribas Real Estate Investment Management (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) für drei institutionelle Anleger in einer internationalen Ausschreibung als Käufer für das Gebäude durchgesetzt hat [Neue L’Oreal-Zentrale geht an BNP Paribas REIM]. Das Horizon wird somit eine weitere französische Note erhalten“, führt Buchmann weiter aus. Oberbürgermeister Thomas Geisel freut sich über die Signalwirkung des Projekts. „Es ist wunderbar, dass ein ehemaliges städtisches Grundstück nun mit einem solchen Gebäude zu einem neuen Aushängeschild für die Düsseldorfer Wirtschaft wird und L’Oréal damit ein so schönes Bekenntnis zum Standort Düsseldorf abgibt“, erklärte Geisel.



Der alleinige Mieter L’Oréal ist mit seinen über 900 Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber in Düsseldorf und liefert mit dem Neubau seines Headquarters ein wichtiges Bekenntnis zur Stadt ab. „Alle Mitarbeiter freuen sich sehr auf den Einzug in die neuen Räumlichkeiten. Nach 27 Jahren hier in Düsseldorf beginnt damit ein neuer Abschnitt für unser Unternehmen“, erklärte Fabrice Megarbane, Geschäftsführer von L’Oréal Deutschland.



Das von den HPP Architekten entworfene Horizon setzt auf die horizontale Wirkung. „Wie bei keinem anderen Düsseldorfer Bauwerk inszenieren die teilweise verschobenen Geschosse eine tektonische Bewegung. Die besondere Gestaltung bricht das einheitliche Erscheinungsbild der Umgebung und sorgt für Rhythmus und Spannung“, erläutert Volker Weuthen, verantwortlicher HPP-Gesellschafter. Neben der Architektur des Gebäudes sind HPP auch mit der Innenarchitektur für Mieter L’Oréal beauftragt und realisieren zeitgemäße Arbeitsplätze sowie Konferenz- und Restaurantflächen.



Neuer Sitz der Verlagsgruppe Handelsblatt inszeniert die Medienwelt

Mit „La Tête“ baut msm Meyer Schmitz-Morkramer ein zukunftsgerichtetes Medienhaus 4.0, das die Verlagsgruppe Handelsblatt nach seiner Fertigstellung Ende 2017 beziehen wird. Die innovative Barcode-Fassade mit integriertem Megascreen macht das sogenannte „La Tête“ zu einem imposanten Architektur-Highlight im angesagten Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort und gibt der Verlagsgruppe Handelsblatt ein neues Gesicht. Es entsteht eine Bürofläche von rund 23.800 m². Bauherr ist die Aurelis 11. Objektgesellschaft Düsseldorf La Tête GmbH & Co. KG.





Der CEO der Aurelis, Joachim Wieland, und der Leiter der Region West, Olaf Geist, begrüßten neben dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel auch Gabor Steingart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Handelsblatt.



Medienhäuser in Aufbruchstimmung

Die Medienproduktion selbst hat sich in den letzte Jahren gewandelt. Verlage und Redaktionen arbeiten heute anders als noch vor etwa 15 Jahren. Das Angebot ist durch digitale Formate größer und komplexer geworden. So ist es kein Wunder, dass die großen Medienhäuser Deutschlands derzeit in Aufbruchstimmung sind und neue Headquarter kreieren lassen. Dabei entstehen moderne, kommunikative, campusartige Büros. Ob Springer-Campus in Berlin [KPMG mietet 12.000 m² im Hamburger Springer Quartier], der ein gigantisches Schaufenster integriert; das neue schwarz weiß gehaltene Gebäudeensemble des Funke Medien Office in Essen [Funke Medien stellt Bauantrag für Essener Unternehmenszentrale], das mit begrünten Innenhöfen und einem Medienturm Flaggschiffcharakter haben wird oder das Spiegel-Verlagshaus in der Hamburger HafenCity – die Medienhäuser setzen auf intelligent gedachte Architekturen, die den Dialog mit ihren Lesern und Usern suchen.



Mit dem Düsseldorfer „La Tête“ entwickelte msm Meyer Schmitz-Morkramer auf 23.800 m² eine 30 Meter hohe kubusartige Gebäudegeometrie. Ein Spiel mit Volumen und Flächen, die verschiedene Bürotypologien möglich machen. Der Mix aus sechs Vollgeschossen, einem Staffelgeschoss und zwei Untergeschossen bietet Optionen für Open Spaces, Einzel-, Zweier- und Gruppenräume, sowie Kombilösungen. Es wurden Phantomplanungen für jedes Geschoss erstellt und unterschiedlichste Büroformen getestet. Ausgestattet mit State-of-the-Art Gebäudetechnologie fügte das Architekturbüro spektakuläre Details hinzu. Zum Beispiel die helle, vorgehängte Elementfassade, die ein Sonnenschutzsystem integriert. Das Design der Fassade ist maßgefertigt und abgeleitet vom Digital-Barcode. Zum Gebäude gehört auch der über 600 m² große Skygarden, der für alle Mitarbeiter und für Veranstaltungen gedacht ist. Ein Atrium und eine „Town Hall“ für Events markieren weitere öffentlich zugängliche Bereiche des Gebäudes.



Die detaillierten Architektur- und Phantomplanungen überzeugten auch die Verlagsgruppe Handelsblatt. „Wir haben ein Gebäude mit Außenwirkung gesucht und waren sofort begeistert von der markanten Barcode-Fassade mit seiner offenen Architektur, die auch die Außenräume integriert“, erklärte Gabor Steingart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Handelsblatt. „Die Innenarchitektur mit modernsten Konferenz- und Kommunikationsbereichen ermöglicht Sichtbezüge, offene Zonen und kurze Wege. Dies schafft Nähe, Synergien und erleichtert die Kommunikationsprozesse. Unser Leitmotiv – ein Medienhaus in Bewegung – wird in dieser Architektur erlebbar.“ Ein weiteres Highlight des Gebäudes ist der in die Fassade integrierte Megascreen mit einer Größe von 80 m². Er ist von der stark frequentierten Franklinbrücke aus zu sehen und wird Inhalte aus dem Verlagshaus im öffentlichen Raum erlebbar machen.

Dialogorientierter, urbaner Standort



Standort im Wandel

Das neue Verlagshaus entsteht im angesagten Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort, in dem Aurelis sowohl als Landentwickler für das „Le Quartier Central“ (LQC) und ebenso als Projektentwickler für La Tête eingebunden ist. Bei dem Gebiet handelt es sich um das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs von Derendorf, an der Schnittstelle zwischen einem Gründerzeitviertel mit Altbauten und Gärten und dem trendigen ‚Le Quartier Central‘ mit Gastronomie, kleinen Läden, Galerien und Agenturen. „Es ist ein phantastischer Standort, der sich enorm gewandelt hat“, weiß Caspar Schmitz-Morkramer. Sein Architekturbüro hat bereits in unmittelbarer Nachbarschaft mit „New York– The Village“, der Revitalisierung des denkmalgeschützten Industriehauses Am Wehrhahn und dem 10-geschossigen Wohnhochhaus im Viertel Le Flair markante Zeichen gesetzt.