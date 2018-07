Richtfest – Wohnbauprojekt Vilis an der Düssel bekommt die Krone aufgesetzt

Feierstimmung in Gerresheim: Die Interboden Gruppe im Joint-Venture mit der PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs GmbH hatte zum Richtfest ihres Wohnbauprojekts Vilis an der Düssel geladen. Knapp ein Jahr nach Baubeginn konnten Projektbeteiligte und Gäste einen ersten Eindruck gewinnen, wie das neue Quartier Gestalt angenommen hat. Der Einladung folgte auch Beigeordnete Cornelia Zuschke, Leiterin des Dezernats für Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen der Stadt Düsseldorf. Sie lobte das Konzept des Projekts, durch das bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, als einen wichtigen Beitrag zu einer positiven Stadtentwicklung.

