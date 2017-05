Richtfest: Neubau für die Pronova BKK liegt voll im Zeitplan

Der Pronova BKK von der Breidenbachstraße entlang der Peschstraße in Leverkusen wächst in die Höhe. Nur gut acht Monate nach der Grundsteinlegung im vergangenen September stehen die sechs oberirdischen Geschosse des Neubaus der Landmarken AG für die Pronova BKK, der Rohbau ist damit abgeschlossen. Grund genug, beim Richtfest am gestrigen Montag auf die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit anzustoßen, die von allen Beteiligten betont wurde.

.

„Wir sind froh, demnächst einen Großteil der Mitarbeitenden der Pronova BKK aus der Region unter einem Dach vereinen zu können“, sagte Lutz Kaiser, Vorstand der Krankenkasse. „Der Neubau schafft perfekte Voraussetzungen, um unsere Kompetenzen in der neuen Zentrale am Standort Leverkusen zu bündeln. Das kommt auch unseren Versicherten zugute, die sich über ausreichend Flächen für eine noch individuellere Kundenbetreuung freuen können.“ Auf rund 12.900 m² entstehen an diesem Standort moderne Flächen für rund 600 Mitarbeiter und Kunden.



Über das Bekenntnis zu Leverkusen freut sich auch Oberbürgermeister Uwe Richrath, der sowohl der Landmarken AG als auch der Pronova BKK dafür dankte, die Attraktivität der Stadt als Standort für Dienstleister erkannt zu haben und mit ihrem Engagement vor Ort weiter zu fördern. „Eindrucksvoll wird schon deutlich, wie prägnant dieses Bauwerk der Stadteingangssituation ein neues Gesicht gibt“, so der OB. Ein Hinweis, den Landmarken-Vorstand Jens Kreiterling gerne aufnahm: „Durch die neue Zentrale der Pronova BKK wird ein wichtiger Impuls für die weitere städtebauliche Entwicklung in Leverkusen gesetzt. Das Gebäude gibt dem Innenstadtkern entlang der Haupteinfallstraße ein attraktives Erscheinungsbild.“





Foto v.l.n.r.: Jens Kreiterling, Landmarken AG, Andreas Flosbach, Köster Bau, Oberbürgermeister Uwe Richrath und Lutz Kaiser, Pronova BKK hissen den Richtkranz.



Nachdem der Rohbau fertiggestellt wurde, wird aktuell die Fassade geschlossen, Fenster werden eingebaut. Unterdessen hat der Innenausbau, auf den in den kommenden Monaten der Fokus gelegt wird, bereits begonnen. Arbeiten im Bereich Sanitär und Haustechnik sind bereits in vollem Gange. Verantwortlich für die Baustelle ist die Bauunternehmung Köster als Generalübernehmer. Das Gebäude entsteht in nachhaltiger Bauweise. So wird eine ausgeklügelte Versorgungstechnik für geringen Energieverbrauch und niedrige Emissionen sorgen. Die Geschossdecken werden dank thermischer Speicherfähigkeit zur Grundkühlung und zur Abdeckung der Grundheizlast des Gebäudes beitragen. Die Landmarken AG strebt eine Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an, deren Mitglied sie ist.



Für den Neubau in Leverkusen hatte die Pronova BKK der Landmarken AG den Zuschlag unter mehreren Anbietern im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung erteilt. Im Wettbewerb hatte sich das Entwurfskonzept des Aachener Unternehmens sowohl in der Wirtschaftlichkeit als auch bei fachlichen Kriterien durchgesetzt, z.B. bei der architektonischen Gestaltung und der Umsetzung des Raumprogramms von PBS Architekten und 3Plus Freiraumplaner. Weil auch eine längere Frostperiode im Winter dem Zeitplan nichts anhaben konnte, ist die Übergabe an die Pronova BKK als Mieter wie geplant für das erste Quartal 2018 vorgesehen.