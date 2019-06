Krefelder „Pick-up“ feiert Richtfest nach nur acht Wochen Bauzeit

Das ging schnell: Nur acht Wochen nach dem Start des Hochbaus waren sechs Geschosse fertiggestellt, nun nimmt das neue Büro- und Geschäftshaus „Pick-up“ an der Krefelder Straße immer mehr Gestalt an. Für den Landmarken-Bau, in den unter anderem Cognex Germany und Burger King einziehen werden, wurde am Dienstag Richtfest gefeiert.

