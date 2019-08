KW-Development feiert Richtfest in der Medienstadt Babelsberg

In den begehrten Lagen in der Potsdamer Innenstadt und in Babelsberg sind freie Büroflächen mittlerweile Mangelware. Daher ist es für die Politik ein willkommenes Ereignis, wenn ein neues Bürohaus Richtfest feiert. In diesem Fall bekommt das von der KW-Development errichtete Bürohaus in der Medienstadt Babelsberg mit 7.250 m² neuer Mietfläche die Richtkrone im Beisein des Ministerpräsidenten Woidke und des Potsdamer Oberbürgermeisters Mike Schubert aufgesetzt.

.