Richtfest läutet abschließende Bauphase der VivaCity Adlershof ein

Der Rohbau für das künftige Wohn- und Geschäftshaus in der VivaCity Adlershof in Berlin steht: In einer feierlichen Zeremonie wurde heute der Richtkranz gehoben. Das feierliche Hissen des Richtkranzes markiert den Start der letzten Bauphase des Quartiers.

.

Ein wichtiges Element des VivaCity-Konzepts von Kondor Wessels und des Quartiers in Adlershof ist der Community-Gedanke: Schon beim Planen legt der Bauherr großen Wert darauf, sowohl die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer bestmöglich zu berücksichtigen wie auch den Gemeinsinn unter den unterschiedlichen Partner zu fördern. Diese Kultur des partnerschaftlichen Miteinanders wird über die gesamte Bauzeit gepflegt und gelebt.





Luftaufnahme VivaCity Adlershof



Nach Abschluss der Bauarbeiten bleibt die Pflege dieses Gemeinschaftsgeistes bei den Partnern im Quartier. In einer symbolischen Staffelstabübergabe übertrug Marcus Becker, Geschäftsführer der Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH, Vertretern der HK Immoinvest, der LHI – Gruppe, der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Steglitz eG, der Johanniter Senioren GmbH, der Johanniter Unfall Hilfe e.V., der Penny - Markt GmbH und der Steinecke's Heidebrot Backstube GmbH & Co. KG die Aufgabe, diesen Community-Gedanken weiter zu pflegen und mit Leben zu füllen.



Neues Wohn- und Geschäftshaus: „Schlussstein„ des Quartiers VivaCity Adlershof

Das heute mit einem Richtkranz bekrönte Wohn- und Geschäftshaus mit rund 3.500 m² Bruttogeschossfläche wird im Sommer 2018 fertiggestellt. Im Erdgeschoss werden ein Penny-Supermarkt und ein Ladengeschäft der Bäckerei Steinecke's Heidebrot Backstube den täglichen Bedarf der Quartiersbewohner abdecken. In das 1. OG zieht die Johanniter Unfall-Hilfe e.V. mit einer modernen Tagespflege, die täglich bis zu 21 pflegebedürftige Menschen betreut. Im gleichen Stockwerk eröffnet ein ambulanter Pflegedienst der Johanniter Unfall-Hilfe. Eine moderne Physiotherapiepraxis wird ebenfalls in das Haus einziehen.



Die Johanniter bieten 22 Wohnungen im 2. und 3. OG an, die an die besonderen Bedürfnisse von Senioren und Pflegebedürftigen angepasst sind. Barrierefreiheit, Ansprechpartner im Haus und modernste Sicherheitstechnik wie Hausnotruf und Videosprechanlage sind hier Standard. So soll auch Menschen im hohen Alter und mit Pflegebedarf ermöglicht werden, selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben.





Visualisierung des Wohn- und Geschäftshauses



„Das Alter würdevoll zu gestalten, ist eines unserer wichtigsten Anliegen als sozialer Träger. Für unsere Wohnungs- und Pflegeangebote im neuen Haus mitten in der VivaCity könnten wir uns kein besseres Umfeld wünschen. Ältere Menschen werden hier individuell betreut und gepflegt, sie werden komfortabel wohnen und sich mitten im Leben bewegen können. Unsere zusätzliche Physiotherapie-Einrichtung im Haus rundet das Angebot in stimmiger Weise ab,“ sagte Silvana Radicione, Mitglied im Landesvorstand Berlin/Brandenburg der Johanniter Unfall-Hilfe e.V..



Auf 16.000 m² Nutzfläche wird die VivaCity Adlershof einen Mix aus Mietwohnungen, Kindertagesstätte, Supermarkt, Gewerbe und stationärem Pflegeheim mit betreutem Wohnen bieten, ergänzt um Dienstleistungen, Kooperationen, Freizeitangebote und Services. Das Konzept des Quartiers legt den Fokus darauf, der Generation 60+ ein selbstbestimmtes und vitales Leben bis ins hohe Alter zu ermöglichen: Senioren können hier mitten in einem anregenden Viertel Lebensqualität in Selbstbestimmung bis ins hohe Alter genießen.