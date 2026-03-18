Richtfest in Marienfelde: BVG treibt E-Bus-Offensive voran

Die Berliner Verkehrsbetriebe beschleunigen den Umbau ihrer Busflotte: Die BVG hat jetzt das Richtfest für ihren neuen E-Bus-Betriebshof in der Säntisstraße in Berlin-Marienfelde gefeiert. Auf einem rund 6,6 Hektar großen Areal entsteht ein vollständig auf Elektromobilität ausgelegter Standort mit Ladeinfrastruktur, Werkstatt- und Verwaltungsgebäuden. Die Inbetriebnahme ist ab 2027 geplant.

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Seit der Grundsteinlegung im Sommer 2025 sind zentrale Baufortschritte sichtbar: Der Rohbau wesentlicher Gebäude steht, Teile der Fassaden und Dächer sind umgesetzt, ebenso die Tiefgarage. Parallel schreitet der Aufbau der Ladeinfrastruktur voran, erste technische Komponenten sind bereits installiert.



„Mit diesem Betriebshof hier in Marienfelde unternehmen wir den nächsten großen Schritt hin zur Mobilität der Zukunft: Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2027 wird dieses neue Bus-Depot die Basisstation für rund 220 Elektrobusse sein, mit moderner Ladetechnik, IT-Anbindung und Betriebswerkstatt. Gemeinsam mit den weiteren E-Busbetriebshöfen an der Köpenicker- und der Rummelsburger Landstraße setzen das Land Berlin und die BVG hier Maßstäbe für eine emissionsärmere Zukunft“, so Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt.



Nach Fertigstellung soll der Betriebshof etwa 220 Elektrobusse aufnehmen und rund 180 Arbeitsplätze bieten. Die Fahrzeuge werden über Dachstromabnehmer geladen. Ein digitales Betriebshofmanagementsystem soll Einsatz, Wartung und Ladevorgänge automatisiert steuern.



Das Projekt ist Teil einer umfassenden Transformationsstrategie: Bereits heute betreibt die BVG mehrere hundert E-Busse, weitere Fahrzeuge sind bestellt. Bis 2027 soll etwa ein Drittel der Flotte elektrifiziert sein, langfristig ist der vollständige Umstieg auf emissionsfreie Antriebe bis 2035 vorgesehen. Neue Depots wie in Marienfelde und Treptow bilden dafür die infrastrukturelle Grundlage.



Parallel baut die BVG auch die Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet aus, unter anderem an Endhaltestellen. Realisiert wird der Betriebshof durch eine Arbeitsgemeinschaft aus Zech Bau und SBRS.