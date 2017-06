Richtfest im Stuttgarter Engineering Park

Das letzte Gebäude des Stuttgarter Engineering Parks (Step) in Vaihingen ist in die Höhe gewachsen. Die Projektbeteiligten feierten heute das Richtfest für das neue Gebäude an der Wankelstraße. Ankermieter des Gebäudes wird der Kosmetikhersteller Yves Rocher. Damit geht der vor 17 Jahren im Südwesten der Landeshauptstadt gegründete Technologiepark seiner Vollendung entgegen. Mit der Errichtung des 7.700 m² umfassenden Gebäudes Step 8.3 ist das Areal vollständig entwickelt.

Die Verwaltungsratsvorsitzende der L-Bank, Finanzministerin Edith Sitzmann, sieht im Ausbau des Step ein klares Bekenntnis zum Hightech-Standort Baden-Württemberg: „Der Stuttgarter Engineering Park steht für die Innovationskraft des Landes. Das neue Gebäude ist ein Signal für nachhaltige Standortpolitik und modernste Infrastruktur. Eine Photovoltaik-Anlage liefert die Energie für den Gebäudebetrieb und die in den Serverräumen produzierte Wärme fließt über eine Wärmerückgewinnungsanlage in die Heizungsanlage. Zudem soll das Gebäude durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifiziert werden.“



Ganz der Bautradition folgend, gab dabei Oberpolier Jörg Schöbinger dem künftigen Bürogebäude, das Ende 2017 bezugsfertig sein wird, seinen Segen mit auf den Weg.



„Für die L-Bank gehört die Immobilienentwicklung zur Strategie einer passgenauen Wirtschaftsförderung. Deshalb haben wir für die Vollendung des Step aus voller Überzeugung noch einmal 18,3 Millionen Euro in die Hand genommen.“ Der Erfolg, so Nawrath, gebe dem Konzept Recht. „Die Auslastungsquote mit rund 140 Unternehmen auf 121.000 m², darunter junge Start-ups ebenso wie Branchenriesen, liegt bei konstant 100 Prozent. Und auch der Neubau ist schon vermietet. Das freut uns umso mehr, als dass es uns gelungen ist, mit dem Deutschland-Hauptsitz von Yves Rocher die Zentrale eines international tätigen Handelskonzerns für den Step zu gewinnen.“