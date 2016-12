Richtfest im Multipark Mönchhof

Richtfest

Die Bauherren feierten gestern gemeinsam mit rund 110 Gästen das Richtfest für den 7. und 8. Bauabschnitt des Multiparks Mönchhof in Raunheim. Andreas Becker und Maximilian Wegener, Projektleiter der mit der Bauausführung beauftragten Goldbeck Süd GmbH, zogen gestern den Richtkranz im Rahmen einer feierlichen Zeremonie auf 15 Meter Höhe. „Die Besonderheit beim 7. und 8. Bauabschnitt des Multiparks ist die Errichtung nach dem Lean-Construction-Konzept. Dadurch können die kurzen Bauzeiten nochmals optimiert werden. Am 14.11.2016 wurde die erste Stütze gestellt und heute – am 19.12.2016 – kann bereits das Richtfest gefeiert werden“, so Becker und Wegener. Lean Construction steht für eine ganzheitliche Planung und Ausführung der Arbeiten über den gesamten Bauprozess hinweg, um für einen stetigen Produktionsfluss zu sorgen und somit ineffiziente Tätigkeiten, die bei einer isolierten Optimierung von Teilbereichen und Prozessabschnitten entstehen können.

.

MP Holding Geschäftsführer Frank Fäth lobte die gute Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten: „Mit dem 1. Bauabschnitt Anfang 2010 hat unser Erfolgskonzept Multipark Mönchhof begonnen. Heute feiern wir nach nur sechs Jahren bereits Richtfest für den 7. und 8. Bauabschnitt. Darauf können wir sehr stolz sein“, so Fäth. Manfred Dittrich, Niederlassungsleiter des Joint Venture Partners OFB, begründet den Erfolg des Multiparks Mönchhofs vor allem mit der außerordentlichen Qualität des Produkts und der einmalig verkehrlichen Lage.



„Die Logistikimmobilien im Multipark Mönchhof befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen, mit direkter Anbindung an die A3, die A67 und die B43. Dadurch ist man in nur 20 Minuten im Stadtzentrum von Frankfurt, Wiesbaden oder Mainz. Die Mieter im Multipark wissen diesen Vorteil sehr zu schätzen“, so Dittrich.



Im Frühjahr dieses Jahres hat die Multipark Mönchhof Main GmbH & Co. KG – eine Projektgesellschaft der MP Holding GmbH und der OFB Projektentwicklung GmbH – mit dem Bau des 7. und 8. Bauabschnitts auf dem Mönchhofgelände begonnen. Die multifunktionalen Hallen- und Bürogebäude verfügen nach Fertigstellung Mitte 2017 über eine Gesamtmietfläche von ca. 13.350 m². Hierbei stehen den zukünftigen Mietern des 7. Bauabschnitts rund 5.300 m² Hallen- und rund 1.250 m² Büro- und Galeriefläche zur Verfügung. Im 8. Bauabschnitt entstehen rund 5.400 m² Hallen- und rund 1.400 m² Büro- und Galeriefläche. Die Flächen können zur Lagerung, als Büro sowie zu Produktions- oder Ausstellungszwecken genutzt werden. Eine DGNB-Zertifizierung in Gold ist vorgesehen. Auf dem westlich der Mönchhofallee gelegenen Grundstück, mit einer Größe von ca. 21.700 m², errichten die Projektentwickler zwei weitere Multiparks.