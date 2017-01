Richtfest für „Rainers Linde“ in der VivaCity Adlershof

VivaCity Adlershof

Der Richtkranz für 114 Wohnungen des Projekts „Rainers Linde" der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Steglitz eG (GBSt) ist heute in einer feierlichen Zeremonie gehoben worden. Das Richtfest fand in Anwesenheit von Thomas Ahlgrimm und Ulrich Wrusch, Vorstand der GBSt und von Marcus Becker, Geschäftsführer Kondor Wessels Bouw, statt.

Die 4 zwei- und dreigeschossigen Wohngebäude sind Teil des innovativen Stadtquartiers VivaCity Adlershof, das auf dem rund 20.800 m² großen Areal am Eisenhutweg/Straße am Flugplatz entsteht. Der Mix aus Wohnen, Pflege und Dienstleistungen dient der intelligenten Integration verschiedener Generationen in einem Stadtquartier. Alle Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse und sind qualitativ hochwertig ausgestattet sowie barrierearm.



Anfang 2016 war Baubeginn für die Wohnungen, die mit Größen von zwei bis vier Zimmern gleichermaßen für Singles und Familien oder für gemeinschaftliches Wohnen geeignet sind. Ihre Fertigstellung ist für 2018 geplant.



Die genossenschaftlichen Wohnungen tragen zur vielfältigen Nutzung der VivaCity bei. Neben den Wohnbauten entstehen eine Kindertagesstätte, ein Supermarkt, ein Bäcker mit angeschlossenem Café sowie eine stationäre Pflegeeinrichtung mit betreutem Wohnen. Hinzukommen werden diverse Freizeitangebote und Services für die bunt gemischten Bewohnerinnen und Bewohner aller Altersgruppen, jung und alt.



„Wir sind überzeugt davon, dass mit der Schaffung von Wohnraum hier in der VivaCity das genossenschaftliche Wohnen in echte Gemeinschaft im Kiez übergehen wird. Durch Zuschnitt und Standort wird hier wirkliche Vielfalt entstehen – genau dies braucht Berlin an vielen Orten", so Thomas Ahlgrimm, Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Steglitz.