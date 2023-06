Richtfest fÃ¼r Pandion Officehome Soul in MÃ¼nchen

Im Beisein aller am Projekt beteiligten Unternehmen und Institutionen sowie Nachbarn und Gästen aus der Münchener Immobilienbranche hat Pandion gestern Richtfest für ihr Bürogebäude Pandion Officehome Soul im Münchener Werksviertel gefeiert. Mit einigen Reminiszenzen an den ehemaligen Nutzer des Geländes, den Motorradhersteller Zündapp, sowie den zukünftigen Nutzer, das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), wurde der fertiggestellte Rohbau des bisher größten Pandion Gewerbeprojekts den Besuchern präsentiert.

