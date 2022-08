Richtfest für Mietwohnungsprojekt im Grand Central Düsseldorf

Nach der Grundsteinlegung im vergangenen November erreicht die Projektentwicklung „Grand Central“ den nächsten Meilenstein und feiert Richtfest für die 147 preisgebundenen Mietwohnungen in zentraler Lage am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Der Projektmanager Catella hat dies gestern zum Anlass genommen und lud zu einem wohnungspolitischen Dialog ein. Gemeinsam suchten Vertreter aus Politik, Verwaltung, Verbänden und Investoren nach Lösungen, mit dem angespannten Wohnungsmarkt und den veränderten Rahmenbedingungen umzugehen.

