Richtfest für „Marlene und Dietrich“ im Quartier Friedenauer Höhe

Rund 13 Monate nach dem Baubeginn [wir berichteten] erfolgte nun das Richtfest für 131 Eigentumswohnungen, die Instone unter dem Projektnamen „Marlene und Dietrich“ im Berliner Quartier „Friedenauer Höhe“ errichtet. Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Berlin-Wilmersdorf realisieren der bundesweit tätige Wohnentwickler und die OFB Projektentwicklung bis 2026 in einem Joint Venture den ersten Bauabschnitt des modernen Stadtquartiers mit 1.060 Wohnungen. Bereits im März 2023 wurde der Rohbau von 537 Mietwohnungen fertiggestellt, bei deren Entwicklung die OFB federführend war.

.