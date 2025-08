Richtfest für „Lehels“: Revitalisierung für Bayerischen Landtag

Die Versicherungskammer feiert das Richtfest für das historische Ensemble „Lehels“ im Münchner Stadtteil Lehel. Das denkmalgeschützte Gebäude erhält ein neues Nutzungskonzept und wird ab 2027 vom Bayerischen Landtag bezogen. Die Revitalisierung steht für moderne Arbeitswelten im historischen Kontext.

Die Versicherungskammer feierte am 28. Juli 2025 gemeinsam mit ihren Projektpartnern das Richtfest für das historische Bürogebäudeensemble „Lehels“ im Herzen von München. Das Richtfest markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Revitalisierung des denkmalgeschützten Gebäudes, dem zukünftigen neuen Dienstsitz des Bayerischen Landtags.



Alles begann 1811, als König Max I. die richtungsweisende Idee hatte, eine Versicherung „zum Schutz und Wohle des bayerischen Volkes“ zu gründen und diese auch umsetzte. Die Angst vor Bränden war seinerzeit groß; in den meist hölzernen Gebäuden war man den Brandgefahren ausgeliefert. Die Brände vernichteten oft die gesamte Existenz der Bewohnerinnen und Bewohner. Mit der Gründung der „Allgemeinen Brandversicherungsanstalt“ legte der König – frei von wirtschaftlichen Hintergedanken – den Grundstein für einen bedeutenden Versicherungskonzern in Deutschland.



Das Lehels ist kein gewöhnliches Bürogebäude, sondern ein Stück Münchner Geschichte, das 1877 als erstes Verwaltungsgebäude der Versicherungskammer errichtet wurde. Bis 1928 folgten mehrere Aufstockungen an der Sternstraße und Erweiterungsbauten entlang der Gewürzmühlstraße über den Thierschplatz bis zur Thierschstraße. Nach einem schweren Bombentreffer wurde das Gebäude im Rahmen der Schadensbeseitigung nach dem Zweiten Weltkrieg erneut überformt. In zwei weiteren Modernisierungsabschnitten 1996 und 1998 wurde der bis 2024 gegebene Bauzustand hergestellt. Die aktuellen umfassenden Baumaßnahmen ermöglichen nicht nur die notwendige energetische Sanierung, sondern schaffen zukunftsfähige, flexible Arbeitsräume im Herzen von Altstadt-Lehel.





Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der veränderten Anforderungen an die Arbeitswelt entwickelte die Versicherungskammer frühzeitig ein neues, zukunftsorientiertes Nutzungskonzept für das Lehels und zog die Modernisierung der Immobilie vor [wir berichteten]. Dies ermöglicht die Transformation hin zu modernen Arbeitswelten und Mobilitätskonzepten und schafft optimale Rahmenbedingungen für die zukünftigen Nutzer. Ab 2027 bezieht der Bayerische Landtag als Mieter das denkmalgeschützte Lehels-Gebäudeensemble.



„Das Richtfest ist ein besonderer Moment, um allen Handwerkern, Projektbeteiligten und Vertretern, besonders dem zukünftigen Nutzer, dem Bayerischen Landtag, herzlich zu danken“, betont Andreas Kolb, Finanzvorstand Konzern Versicherungskammer.



Im Einklang mit dem Denkmalschutz wird das 150 Jahre alte Ensemble in ein zukunftsfähiges Gebäude transformiert mit modernster Technik und einem völlig neu konzipierten Dachgeschoss, das nicht nur Münchens Geschichte feiert, sondern zugleich zeitgemäße Arbeitswelten für die nächste Generation bietet.



„Das energetisch modernisierte Ensemble repräsentiert damit die Werte, für die die Versicherungskammer steht: Sicherheit, Verantwortung und nachhaltige Entwicklung“, ergänzt Daniel Preuße, Geschäftsführer und Projektentwickler der Immobilientochter Versicherungskammer Real Estate.



„Mit dem heutigen Richtfest wird ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Fertigstellung gefeiert. Die Versicherungskammer dankt allen Beteiligten für ihre Ideen, Tatkraft und Ausdauer. Wir freuen uns auf die nächsten Etappen und wünschen dem Haus und seinen zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern Glück und Segen“, schließt Andreas Kolb.



Der Meilenstein für das traditionsreiche Büroensemble im Lehel wurde durch die Versicherungskammer Real Estate realisiert.