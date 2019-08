Die Brixx Projektentwicklung GmbH und ein Münchner Family Office feierten Ende vergangener Woche mit allen am Bau beteiligten Firmen und Geschäftspartnern Richtfest für das das Hotelprojekt in Augsburg an der Eichleitner Straße. Pächter und zukünftiger Betreiber des vier- bis sechsgeschossigen

Fotos: Brixx Projektentwicklung GmbH



[…]