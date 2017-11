Richtfest für die Kornmarkt Arkaden

Elf Monate nach der Grundsteinlegung gibt es für die OFB Projektentwicklung als Bauherrin und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Stadtgeschehen den nächsten feierlichen Anlass: Die Kornmarkt Arkaden auf dem Areal des ehemaligen Bundesrechnungshofes feiern Richtfest. Die Rohbauten und die Dachkonstruktionen sind weitestgehend fertiggestellt. Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Manfred Dittrich, Mitglied der Geschäftsleitung OFB und Martin Oster, Leiter des Frankfurter Büros von KSP Jürgen Engel Architekten richteten ihre Grußworte an die zahlreichen Besucher. Michael Büge, Oberpolier von Züblin, sprach den traditionellen Richtspruch.

Oberbürgermeister Peter Feldmann betonte in seiner Ansprache die besondere Bedeutung des Areals: „Wir konnten es in den letzten Monaten wunderbar mitverfolgen, wie auf dieser Baustelle Geschichte und Gegenwart verschmelzen. Die Kornmarkt Arkaden verbinden Denkmalschutz und moderne Architektur und bieten mit einem Nutzungsmix aus Hotel, Büro, Wohnen und Einzelhandel Grundlage für ein quirliges neues Stadtquartier.“



Neben dem Hotel, das die Motel One Group mit 470 Zimmern an der Westspitze des Areals betreiben wird, werden 21 Wohnungen auf einer Fläche von 1.900 m² gebaut. 8.900 m² sind für Büros vorgesehen. Davon mietet Kucera, Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB im Ostflügel rund 2.000 m². Aktuell liegt das gesamte Projekt bei einem Vermietungsstand von circa 60 Prozent.





Foto v.l.n.r.: Oberbürgermeister Peter Feldmann; Michael Büge, Züblin; Martin Oster, KSP Jürgen Engel Architekten; Manfred Dittrich, OFB.



In den vergangenen Monaten wurden die Abbruch-, Spezialtiefbau- sowie Rohbauarbeiten auf dem Gelände unter schwierigen Bedingungen möglichst erschütterungs-, geräusch- und staubarm durchgeführt. Für den Erhalt der historischen Fassadenbauteile wurde eine aufwendige Sicherungskonstruktion aus Stahl installiert. Manfred Dittrich von der OFB bedankte sich bei den Bauleuten und freute sich über den Baufortschritt: „Das enge Baufeld, eingerahmt durch hochfrequentierte Straßen, die Straßenbahn und den Theater-Tunnel, stellt für die Baustellenlogistik eine Herausforderung dar. Ein herzlicher Dank geht am heutigen Tag daher an unsere engagierten Baufachleute, die in den letzten Monaten den Baufortschritt der Kornmarkt Arkaden bei schwierigsten Verhältnissen sichergestellt haben. Nach der Ertüchtigung des Tragwerks und der Sanierung der Bestands-Fassaden kann schon bald mit dem Innenausbau in den denkmalgeschützten Bauteilen begonnen werden. Beim Hotelgebäude sowie den Wohnungen sind die Fassadenarbeiten und der Innenausbau bereits angelaufen. Somit sind wir zuversichtlich, dass die Kornmarkt Arkaden wie geplant im Herbst 2018 fertiggestellt werden können.“



Architekt Martin Oster ergänzte in seinen Begrüßungsworten noch einmal die Besonderheiten des Projekts: „Während der gesamten Projektlaufzeit finden intensive Abstimmungen mit den Vertretern der Denkmalbehörden statt. Der denkmalgerechte Erhalt von Teilen des Bundesrechnungshofes und die gleichzeitige Belebung und städtebauliche Aufwertung des Areals durch architektonisch moderne Neubauten, ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Umso mehr freut uns, dass wir heute bereits gut erkennen können, welchen besonderen Charakter die Kornmarkt Arkaden erhalten werden.“