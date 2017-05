Richtfest für die Erweiterung des Telekom-Rechenzentrums in Biere

Richtfest in Biere

Es geht zügig voran beim Ausbau des Telekom-Rechenzentrums in Biere: Mit dem Richtfest hat die für den Bau verantwortliche Dach-Arbeitsgemeinschaft DDC Biere BA 2 aus Ed. Züblin AG und Engie Deutschland GmbH am 11.5.2017 einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Erweiterung des Dynamic Data Centers um drei Module (Cluster 2) sowie ein Bürogebäude liegt voll im Plan. Die Deutsche Telekom nimmt einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand, um weitere 5.400 m² zu schaffen [T-Systems erweitert Rechenzentrum in Biere].

.

Ed. Züblin AG Telekom Biere

Seit Anfang 2017 übergibt Züblin kontinuierlich Gebäudebereiche an den ARGE-Partner Engie zur Installation der aufwendigen technischen Ausstattung für die ca. 5.400 m² große IT-Fläche. Mit dem Ausbau der haustechnischen Gewerke, wie der Stromversorgung und Kältetechnik, wurde planmäßig begonnen. Bisher sind unter anderem 15 Netzersatzanlagen einschließlich unterirdischer Kraftstofftanks und 6.500 m Rohrleitung für Kälte-, Sanitär-, Heizungs- und Gaslöschanlagen installiert.



Obwohl die Bauarbeiten witterungsbedingt erschwert wurden, hat das Bauteam die Verzögerungen komplett aufgeholt. Bis heute wurden ca. 24.000 m³ Beton und ca. 2.500 t Bewehrungsstahl verbaut sowie 2.200 m³ Mauerwerk erstellt.



Daten-Drehkreuz für internationales Cloud-Geschäft

Die Telekom-Tochter T-Systems International GmbH, die Mieterin des Dynamic Data Centers, betreibt Rechenzentren weltweit. Dem Komplex in Biere kommt dabei eine besondere Bedeutung als Daten-Drehkreuz für das internationale Cloud-Geschäft zu.



Gemeinsam mit dem nahezu baugleichen T-Systems-Rechenzentrum in Magdeburg arbeitet es als „Zwillingspaar„ im sogenannten „Twin-Core-Verbund“: In Rechenzentren dieses Typs sind alle Programme und Informationen parallel gesichert. Im Falle einer Störung kann ein Zwilling sofort für den anderen einspringen, sodass alle Daten jederzeit verfügbar bleiben.

2014 gingen die – unter Federführung von ZÜBLIN errichteten – Zwillings-Rechenzentren in Biere und Magdeburg ans Netz. Mit der Inbetriebnahme der Erweiterung des Rechenzentrums in Biere durch Engie und Züblin werden die Cloud-Kapazitäten am Standort Biere um 150 % erhöht.



Wie bereits für den ersten Bauabschnitt wurde auch für das Cluster 2 eine Zertifizierung nach dem „LEED„-Gold Standard des „U.S. Green Building Council“ beantragt. Mit einem PUE Wert (Power Usage Effectiveness) unter 1,3 zählt das neue Rechenzentrum in Biere zu den energieeffizientesten seiner Klasse.