Am 19. Februar wurde Richtfest auf dem Baufeld 8 B+C in den Glasbläserhöfen gefeiert. Die Wohnkompanie Nord GmbH hat mit dem Bau der 81 Mietwohnungen nicht nur begonnen, sondern auch bereits an den Investor Wertgrund Immobilien AG veräußert . Bei dem Bauvorhaben in B

[…]