Berliner Volksbank und Consus feiern Richtfest in Berlin

Die Berliner Volksbank und die Consus Real Estate AG (über ihre Tochter SSN Group) haben am vergangenen Mittwoch in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, das Richtfest für das „Quartier Berliner Volksbank" gefeiert. Als Teil des „Quartier Bundesallee“ entsteht hier der neue Unternehmenssitz der Berliner Volksbank mit einem umfangreichem Service- und Beratungsangebot für die Kunden. Dieser Neubau wurde von der Berliner Volksbank bereits schlüsselfertig erworben. Zum „Quartier Bundesallee“, das von einem Unternehmen der SSN Group entwickelt wurde, gehören außer dem markanten Gebäude ein weiteres Bürohaus sowie vier Wohngebäude im ruhigen Innenhof mit 85 Wohnungen, davon sind 68 Mietwohnungen.

