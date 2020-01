Mit einem zünftigen Richtfest wurde gestern der Baufortschritt für das von der Townscape-Gruppe und Sassenscheidt entwickelte Wohnbauprojekt „Lido“ in Leipzig gefeiert. Das Wohnprojekt am Lindenauer Hafen wurde bereits vor Baubeginn an die Hamburger HanseMerkur Grundvermögen AG für einen ihr

Fotos: Townscape



[…]