Richtfest für das erste Skypark-Projekt auf einem ECE-Shopping-Center

Visualisierung des Skypark mit Niu Hide (1 / 2)

©

Am gestrigen Abend feierten die Projektpartner MQ Real Estate und die ECE gemeinsam mit rund 200 geladenen Gästen das Richtfest des weltweit ersten Skypark in Berlin. Der ergänzende Neubau auf dem von der ECE betriebenen Ring-Center ist das erste modular errichtete Hotel auf einem Shopping-Center.

.

Auch der Zeitpunkt für das Richtfest ist besonders: Ein Richtfest wird eigentlich dann gefeiert, wenn der Rohbau eines Gebäudes fertiggestellt und der Dachstuhl errichtet bzw. das Dach erstellt ist. Diese konventionelle Definition ist so auf das Skypark-Konzept von MQ Real Estate nicht anwendbar, denn MQ Real Estate geht neue, eigene Wege. Das Immobilien Start-Up aus Berlin fängt dort an zu bauen wo andere aufhören. Dabei werden so einige, in der Immobilienbranche gängige Konventionen durchbrochen: Dachflächen von Bestandseigentümern werden langfristig lediglich angemietet; die Gebäude im Werk komplett aus Holz vorgefertigt und die zum Teil bereits möblierten Zimmermodule werden per Kran auf das Bestandsgebäude „aufgesetzt“.



„Wir bauen mobile Immobilien und können damit bisher ungenutzte Nachverdichtungspotentiale heben. Mit unserem Skypark-Konzept können Immobilieneigentümer die Renditen ihrer Immobilien steigern, ohne selbst investieren oder gar die Immobilie verkaufen zu müssen“, so Dr. Nikolai Jäger, Gründer und Geschäftsführer von MQ Real Estate.



Hohe Anforderungen an nachhaltiges Bauen hat sich MQ Real Estate dabei selbst auferlegt. Die Modulneubauten erreichen nicht nur einen Niedrigenergie-Standard (KfW 55), „wir können mit unseren Neubauten auch eine sensationelle CO²- Bilanz vorweisen. In dem Hotelgebäude auf dem Ring-Center in Berlin mit 151 Hotelzimmern sind insgesamt über 1.500 Tonnen CO² gebunden. Es ist ein CO² negatives Gebäude in seiner Herstellung“, ergänzt Björn-M. Hiss, Gründer und Geschäftsführer von MQ Real Estate.



Nachdem im Februar dieses Jahres die Arbeiten an dem Neubauprojekt auf dem Ring-Center begonnen wurden, freuen sich die Initiatoren MQ Real Estate mit ihrem Projektpartner ECE nun über den guten Baufortschritt und luden dazu Partner, Investoren und Medienvertreter ein, um diesen Anlass gemeinsam zu feiern. Das Einkaufszentrum ist zu zwei Drittel im Eigentum eines geschlossenen Immobilien-Fonds der DWS und wird von der ECE betrieben.



Derzeit sind bereits rund 50 Hotelzimmer auf dem Parkdeck „installiert“: So konnten sich die Gäste auf dem Richtfest schon einen Eindruck von dem fertigen Hotel machen. Die Eröffnung ist für Herbst 2018 geplant. Es wird von der Novum Hospitality aus Hamburg unter ihrer neuen Millennial Marke niu betrieben.