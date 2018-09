Digitale Arbeitswelten: Richtfest für Axel-Springer-Neubau

Richtfest am Axel Springer-Neubau

© Marcus Bischoff

Meilenstein für den Neubau des Axel Springer-Verlags: Das neue Springer-Hochhaus in Berlin feierte am Dienstag Richtfest. Damit hat das Gebäude seit der Grundsteinlegung im Mai 2017 gehörige Fortschritte gemacht. Mittlerweile ragt es elf Stockwerke in die Höhe. Zu den Richtfest-Feierlichkeiten waren unter anderem Architekt Rem Koolhaas, Bürgermeister Michael Müller, Regula Lüscher und Innenminister Horst Seehofer geladen.

.

Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, begrüßte die Gäste: „Warum brauchen wir in der digitalen Welt überhaupt noch ein Gebäude mit Büros? Weil virtuelle Begegnungen menschliche Begegnungen nicht ersetzen können und weil persönliche Kommunikation zur Entfaltung von Kreativität unverzichtbar bleibt. Der Axel-Springer-Neubau soll genau das leisten und mit seiner avantgardistischen Architektur Anziehungspunkt und zugleich Symbol und Verstärker des radikalen Wandels von Axel Springer sein. Dieses Haus ist für uns eine Chance und Herausforderung zugleich. Am Tag des Richtfestes halten wir einen Moment inne und sind voller Vorfreude und Dankbarkeit gegenüber denjenigen, die dieses außergewöhnliche Bauprojekt bis hierher begleitet, unterstützt und realisiert haben.“



General­unternehmer Züblin hatte vor knapp zwei Jahren mit dem Bau begonnen. Der 52.000 m² große Neubau befindet sich nur wenige Meter neben dem Verlagshochhaus und der Axel-Springer-Passage. Die Eröffnung ist für 2020 geplant, wobei das neue Gebäude rund 3500 Mitarbeitern Platz bieten wird. Das für die digitale Arbeitswelt konzipierte Bürogebäude wurde vom niederländischen Architekten Rem Koolhaas, Office for Metropolitan Architecture, entworfen. Wer genau alles zum Start in das neue Bürogebäude ziehen wird, ist aktuell noch nicht vollkommen klar. Sicher ist, dass das Haus für die Redaktion der Tageszeitung Die Welt eine neue Heimat bieten wird. Aktuell arbeiten die Redakteure im Axel-Springer-Hochhaus und am Potsdamer Platz und damit an zwei getrennten Orten. Wer zu den Büronachbarn der Welt-Redaktion wird, soll bis Anfang 2019 entschieden werden.



„Als Verlagsstadt Nr. 1, digitale Hauptstadt und Start-up-Metropole bietet Berlin optimale Voraussetzungen für digitale Verlagsaktivitäten. Ich bin mir sicher, dass dieses futuristische, lichtdurchflutete neue Gebäude dann auch den idealen Raum bildet, um Kommunikation und Kreativität weiter zu beflügeln und den Erfolgskurs des digitalen Wachstumsunternehmens Axel Springer fortzusetzen“, so Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, anläßlich der Feier.



Der Axel Springer-Neubau wurde im Juli 2017 an die Norges Bank Real Estate Management, eine Gesellschaft des norwegischen Staatsfonds, verkauft. Axel Springer wird den Neubau langfristig zurückmieten [Spreemetropole: Axel Springer streicht sich 755 Mio. Euro ein].