Richtfest für 360° Teamgeist Resort am Wolziger See

Die Investoren Isabel und Michael Haufe hissten gestern für das künftige 360° Teamgeist Resort am Wolziger See im Landkreis Dahme-Spreewald die Richtkrone. Die beiden Investoren investieren insgesamt 13 Mio. Euro in das Smart Living Konzept. Die Eröffnung des Resorts auf dem rund 20 Hektar großen Areal ist für Mai 2024 geplant.

.