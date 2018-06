Richtfest für 300 Mietwohnungen in der Europacity in Berlin

Projekt-Visualisierung des Baufeld 12

© Ditting

Hunderte neue Wohnungen im Herzen der Hauptstadt: Gemeinsam mit den Projektbeteiligten hat Berlins Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher (Die Linke), heute Richtfest für die „Wiener Etagen“ (Baufeld 11) und das „Prager Karree“ (Baufeld 12) gefeiert. Mit diesen beiden Wohnungsbauprojekten wächst die Europacity nördlich des Hauptbahnhofs um 302 Mietwohnungen. Insgesamt realisiert die Hamburger Projektgemeinschaft der Unternehmen Ditting Bau und Quantum Immobilien AG in den kommenden Monaten mehr als 500 Wohnungen in einem der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekte Deutschlands.

.

Katrin Lompscher dankte den Projektbeteiligten für ihren Beitrag zur Expansion des Wohnungsmarkts der Hauptstadt. „Mit jeder Grundsteinlegung und jedem Richtfest rund um die Heidestraße wächst die Europacity sichtbar und bis ca. 2021/2022 wird dieses Quartier fast komplett bebaut sein. Mit diesen 302 neuen Mietwohnungen wird erneut dringend benötigter Wohnraum geschaffen und die unterschiedlichen Architektursprachen der Gebäude, die erfolgte Bemusterung der Fassaden durch das Baukollegium sowie die Ergänzung durch Gewerberäume in Erdgeschoss zeichnen dieses Bauvorhaben aus.“ Senatorin Lompscher wies auch darauf hin, dass es künftig nicht nur um gute Architektur und schnelles Bauen geht, sondern auch der Neubau geförderter Wohnungen zu geringen Mieten wichtig für Berlin ist. Die Quantum Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist Endinvestor für die drei Wohnungsbauprojekte in der Europacity.



Projekt-Team realisiert insgesamt mehr als 500 Wohnungen

„Wir sind froh, etwas zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt beitragen zu können“, sagte Nikolaus Ditting, Geschäftsführer des Bauunternehmens Ditting Bau, das die Wohngebäude an der Heidestraße und der Lydia-Rabinowitsch-Straße entwickelt und errichtet. „Nachhaltige Entlastung auf dem Wohnungsmarkt funktioniert nur durch Vergrößerung des Angebots.“ Daher appelliert der Hamburger Bauunternehmer an die Politik, wichtige Bauprojekte auch in Zukunft pragmatisch und mit einer schlanken Bürokratie zu begleiten. „Wohnraum muss bezahlbar bleiben, aber Wohnraum muss aus Sicht von Investoren und Bauträgern auch wirtschaftlich tragfähig bleiben“, so Ditting. Er setze deshalb darauf, dass die technischen Anforderungen nicht kontinuierlich weiter steigen.



Zusammen mit dem benachbarten Projekt „Budapester Höfe“ (Baufeld 10) an der Heidestraße und der Lydia-Rabinowitsch-Straße, bei dem 204 Wohnungen kurz vor Fertigstellung stehen, steuert die Hamburger Projektgemeinschaft gut 500 Mietwohnungen zur Europacity bei. Neben den Wohnungen, ein Teil davon ist öffentlich gefördert und mietpreisgedämpft, entstehen eine Kita, Läden, Tiefgaragen mit Fahrradstellplätzen sowie begrünte Frei- und Spielflächen. Die überwiegend siebengeschossigen Gebäude mit zukunftsweisender Energieeffizienz.



Sehr große Nachfrage nach den neuen Wohnungen

Die Nachfrage nach den neuen Wohnungen ist sehr groß. Die „Budapester Höfe“ sind bereits fast voll vermietet. Verantwortlich für die Vermarktung der heute gerichteten 302 Wohnungen, davon 128 in den „Wiener Etagen“ und 174 im „Prager Karree“, ist Grossmann & Berger. Die Wohnungen verfügen über ein bis fünf Zimmer und Wohnflächen von etwa 40 bis zu mehr als 140 m². Sie sind – je nach Lage – mit Balkonen, Loggien, Dachterrassen und größtenteils bodentiefen Fenstern ausgestattet. Der Mietzins beginnt bei rund 13 Euro pro m². Die Fertigstellung ist für 2019 in drei Bauabschnitten geplant.



Initiiert hatte das Engagement der Projektgemeinschaft von Ditting Bau und Quantum das Immobilienunternehmen HTP HamburgTeam Gesellschaft für Projektentwicklung GmbH. Der Hamburger Entwickler hatte die Baugrundstücke zusammen mit der CA Immo planungs- und baurechtlich entwickelt und dann weiterverkauft.