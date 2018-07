Howoge feiert Richtfest für 166 Mietwohnungen in Berlin-Marzahn

Mit dem Heben des Richtkranzes feierten die Howoge Wohnungsbaugesellschaft, Kondor Wessels und die Treucon-Gruppe nur elf Monate nach der Grundsteinlegung [wir berichteten] einen weiteren Meilenstein bei der Errichtung des Neubauprojekts Flämingstraße in Berlin-Marzahn. Das Richtfest für den Bau von 166 Mietwohnungen im Ortsteil Ahrensfelde wurde in Anwesenheit des Staatssekretärs für Wohnen, Sebastian Scheel, sowie Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle begangen.

.

Auf dem 5.140 m² großen Grundstück in der Flämingstraße 70 entsteht ein dreiflügeliges Gebäude mit sieben Geschossen und einem Staffelgeschoss. Die Wohnungen haben Größen von ein bis vier Zimmern, sind barrierefrei zu erreichen und verfügen jeweils über Terrassen oder Balkone. Zusätzlich ist im Erdgeschoss eine Wohngemeinschaft mit acht Zimmern in sozialer Trägerschaft geplant. Neben privaten Mietergärten stehen den Mietern vielfältige Spiel- und Erholungsflächen sowie insgesamt 54 Pkw-Stellplätze im Außenbereich und in einer Tiefgarage zur Verfügung. Die Übergabe des Quartiers an die Howoge erfolgt nach dessen Fertigstellung im Sommer 2019.



„Bezahlbaren Wohnraum zu errichten ist derzeit eine der wichtigsten Aufgaben in Berlin. Angesichts der hohen Nachfrage freut es mich zudem insbesondere, dass rund 70 Wohnungen in der Flämingstraße als geförderter Wohnraum zu Einstiegsmieten ab 6,50 Euro/m² realisiert werden. Mit diesem Projekt schaffen wir in dieser bestens erschlossenen Lage im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ein vielfältiges und hoch attraktives Angebot für die Wohnungssuchenden in Berlin,“ erklärt Sebastian Scheel, Staatssekretär für Wohnen, anlässlich des Richtfests.



Treucon entwickelt das Projekt bis zur schlüsselfertigen Übergabe gemeinsam mit dem Generalübernehmer Kondor Wessels Bouw Berlin.