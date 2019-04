The Fizz Hamburg Altona geht in die Zielgerade

Der Richtspruch ist gestern erfolgt, der Rohbau finalisiert und das Dach geschlossen. Die Baustelle „The Fizz Hamburg Altona“ befindet sich auf der Zielgeraden. In zirka einem Jahr soll das Wohnhaus für Studierende, Auszubildende und Berufseinsteiger eröffnen. Auf mehr als 45.000 m² entsteht an der Hamburger Stresemannstraße 213 mit 777 Apartments das bis dato größte private Angebot für Studentisches Wohnen und Coliving in der Hansestadt. Der Baustart für das Projekt erfolgte im Februar 2017 [wir berichteten]. Die International Campus GmbH ist Entwickler und langfristiger Betreiber des Areals. Generalunternehmer ist die Firma PORR Deutschland GmbH, finanziert wird das Projekt durch die Hamburg Commercial Bank AG. Die Eröffnung ist für Sommer 2020 geplant.

