Richtkranz schwebt über Landmark-Building „Brain Box Berlin“

Es ist eines der schillerndsten Bauprojekte im Südosten der Hauptstadt: „Brain Box Berlin“, jenes unverwechselbare Landmark-Building mit grünem Campus-Flair und in Bestlage zwischen dem Flughafen BER/Schönefeld und der City-Berlin, mitten in der Wissenschaftsstadt Adlershof. Nur sechseinhalb Monate nach der Grundsteinlegung [wir berichteten] schwebte am vergangenen Freitag im Beisein hochrangiger Vertreter aus Politik und Wirtschaft der Richtkranz über das 400 Meter lange Gebäudeensemble, das sich in zwei Bauteilen wellenförmig entlang der Autobahn BAB 113 schlängelt. Auf rund 24.000 m² entstehen repräsentative und wandlungsfähige Mietflächen, die dem nahezu vollvermieteten Berliner Büromarkt Platz für etwa 1.800 Arbeitsplätze in den Bereichen Office, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sowie Kleinproduktion verschaffen.

