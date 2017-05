Richtfest: Berliner „Arendscarree“ auf der Zielgeraden

Arendscarree

Eine zeitlich mustergültig ausgerichtete Waage zwischen Soll und Ist kann Bonava vermelden - und deshalb termingerecht Richtfest für das Quartier „Arendscarree“ in Alt-Hohenschönhausen im Berliner Bezirk Lichtenberg feiern. Die Schlüssel für die ersten der insgesamt 92 Reihenhäuser auf dem 17.700 m² großen Grundstück am Arendsweg 74 werden in diesem Jahr ausgehändigt. 80 Prozent der Neubauten sind nach Auskunft von Projektleiter Alexander Haß bereits vergeben oder reserviert. Und bis Mitte 2018 soll das Quartier „besenrein“ übergeben werden können.

.

Wobei die Grünfläche inmitten der Anlage natürlich nicht gefegt werden muss. Sechs unterschiedliche Reihenhaustypen realisieren die Fürstenwalder auf dem Areal. Die Größenvarianten reichen von drei bis zu fünf Zimmern oder von rund 80 bis 140 m². Die Standards nehmen Zukunft vorweg: Alle Häuser halten die infrastrukturellen Voraussetzungen für intelligente Smart-Home-Technologien vor und energieeffizient sind sie zudem.



Idealiter soll die Siedlung generationsgemixt von Singles, Paaren und Familien bewohnt werden. Daher auch die variablen Größenangebote. Das Quartier ist via Tram, S-Bahn und Bus gut an die City angebunden; Kitas, Ärzte und Nahversorger können fußläufig erreicht werden. Über den Bau einer benachbarten Grundschule wird zeitnah befunden.



Zügig voran geht es derzeit auch beim Projekt in Großziethen. Dort startete der Projektentwickler in der letzten Woche mit den Bauarbeiten für die ersten Häuser der Wohnsiedlung „Am Querweg". Bis Anfang 2019 sollen insgesamt 33 Häuser auf dem über 15.000 m² großen Areal im Norden der Gemeinde Schönefeld entstehen.