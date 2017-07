Richtfest für „Mittendrin“ in Köln-Ehrenfeld

Richtfest beim Neubauprojekt Mittendrin

Am Donnerstag, den 06.07.2017 hat das Neubauprojekt „Mittendrin“ in Köln-Ehrenfeld Richtfest gefeiert. Unter der Anwesenheit zahlreicher interessierter Gäste wurde bei feierlicher Atmosphäre der Richtkranz emporgehoben.

.

Auf der Baustelle des Neubauprojektes „Mittendrin in Ehrenfeld“ fanden sich Käufer, Nachbarn und Besucher sowie am Bau Beteiligte ein, um nach einer Begrüßung durch Andreas Röhrig, Geschäftsführer der Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft „moderne stadt“, dabei zu sein, als der Polier den Richtkranz anbrachte und den Richtspruch verkündete. Nach dem Grußwort des Ehrenfelder Bezirksbürgermeisters Josef Wirges sowie einer kurzen Ansprache durch die Architektin des Projektes, Ute Piroeth, hatten alle Anwesenden die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen und vom baulichen Fortschritt des Projektes zu überzeugen.



„Mittendrin in Ehrenfeld“ entsteht – wie der Name widerspiegelt – im Zentrum des beliebten Kölner Szeneviertels Ehrenfeld. Insgesamt verfügt das Projekt über 51 moderne Eigentumswohnungen mit zwei bis sechs Zimmern und Wohnflächen von ca. 57 m² bis ca. 146 m². Alle Einheiten sind bereits von der KSK-Immobilien GmbH an Käufer vermittelt worden, die mit dem Vertrieb im letzten Sommer gestartet waren [Vertriebsstart für „Mittendrin in Ehrenfeld“].