Richtfest auf dem Alnatura Campus in Darmstadt

Am heutigen Vormittag feierte Alnatura mit rund 100 Gästen das traditionelle Richtfest zu Ehren des Baugewerbes und des Handwerks. Neben Oberbürgermeister Jochen Partsch folgten sowohl zahlreiche Partnerfirmen sowie Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft der Einladung Alnaturas.

Der Alnatura Campus ist, wie bereits das im Jahr 2014 fertig gestellte Hochregallager im südhessischen Lorsch, das zweite wegweisende Bauprojekt von Alnatura in seiner fast 40jährigen Unternehmensgeschichte. Auf einem Areal von über 55.000 Quadratmetern entsteht nach den Plänen des Stuttgarter Architekturbüros haascookzemmrich Studio 2050 das neue Firmen-Areal, darunter die Alnatura Arbeitswelt, die mit einer Bruttogeschossfläche von 13.500 Quadratmetern 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Lauf der zweiten Jahreshälfte 2018 ein neues Zuhause werden soll.



Unternehmensgründer und Geschäftsführer Prof. Dr. Götz Rehn sprach allen Bauhandwerkern, Projektbeteiligten und Mitarbeitern seinen Dank aus und betonte in seiner Ansprache, dass der Anspruch an ein durch und durch nachhaltig erbautes Gebäude dem Leitgedanken „Sinnvoll für Mensch und Erde“ in allen Punkten gerecht werden müsse. Hieraus erwachse für alle am Bau beteiligten Akteure ein hohes Maß an Verantwortung. Besonders erfreut zeigte sich Rehn über eine Genehmigung der Stadt Darmstadt. Diese bestätigte am vergangenen Donnerstag, dass die Alnatura Arbeitswelt und der NaturKinderGarten den Straßennamen „Mahatma-Gandhi-Straße“ führen dürfen.