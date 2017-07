Richtfest an Europas größtem Metro-Logistikzentrum in Marl

In Marl ist ein Etappenziel auf dem Weg zum größten Logistikzentrum der Metro Gruppe in Europa erreicht: Der Bauherr, die Stadt und der Entwickler feierten Ende letzter Woche das Richtfest. Gebaut wird das 235.000 m² große Objekt von Goodman, der rund 200 Millionen Euro in das Projekt investiert. Ein Mietvertrag mit Metro über zehn Jahre wurde bereits unterzeichnet. Anfang 2018 soll der Bau fertig sein. Rund 1.000 Arbeitsplätze entstehen hier.

Die Metro Gruppe will in Marl ihre bisherigen Logistikzentren für die Real-Warenhäuser und das Zentrallager von Metro Cash & Carry zusammenführen. Mehr als 26.000 Produkte aus dem Lebensmittelbereich und mehrere tausend Non-Food-Artikel sollen von hier aus verteilt werden. Insgesamt wird der Standort über rund 225.000 m² Lagerfläche verfügen, die durch 10.000 m² Fläche für Büro- und Sozialräume ergänzt werden.





Foto v.l.n.r.: Dr. Jörg Harren, Standortleiter Evonik Marl, Thorsten Sega, Prokurist/Bereichsleiter Logistik bei Metro Logistics Germany GmbH & Geschäftsführer Metro Logistics Services GmbH, Cay Süberkrüb, Landrat des Kreises Recklinghausen, Werner Arndt, Bürgermeister der Stadt Marl, Christian Mielke, Director Region Germany, Metro Properties GmbH & Co. KG., Christof Prange, Head of Business Development, Goodman Germany, Carsten Löcker, Landtagsabgeordneter Nordrhein-Westfalen für Herten und Marl und Armin Köller, Geschäftsführer Metro Logistics Germany GmbH.



Goodman hat die Immobilie in Absprache mit METRO zudem flexibel gestaltet, so dass sie auch die von der Metro Group geplante Einführung einer Omnichannel-Vertriebsstrategie mit abdeckt.



Metro Properties war für die Suche nach einem geeigneten Grundstück sowie für die Auswahl des Immobilienpartners verantwortlich. „Bei der Auswahl eines Immobilienpartners haben wir explizit nach einem Unternehmen gesucht, das über Erfahrung mit Projekten dieser Größenordnung für Handelslogistiker verfügt. Deswegen haben wir uns für Goodman als einen der weltweit führenden Anbieter in diesem Bereich entschieden“, ergänzt Christian Mielke, Director Region Germany, Metro Properties GmbH & Co. KG.



Komplexe Brownfield-Entwicklung

Aufgrund der erheblichen Flächenknappheit in Deutschland für Objekte dieser Dimensionen entwickelt Goodman auch das neue Logistikzentrum für die Metro zum Teil auf einem revitalisierten Industriegelände, einem sogenannten „Brownfield“. Der Immobilienkonzern hat das Grundstück von Evonik erworben, einem weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Die sogenannte Brownfield-Konversion ist ein wichtiges Mittel, um den Grünflächenverbrauch zu reduzieren und um Kunden Logistikflächen an attraktiven Standorten anbieten zu können. Der Immobilienkonzern beschäftigt eine Reihe von Spezialisten, um diese technisch anspruchsvollen Entwicklungen durchzuführen.



„Handelsunternehmen wie die Metro sind eine wichtige Kundengruppe für Goodman, für die wir in den letzten Jahren auf dem europäischen Festland über 1,14 Mio. m² Logistikfläche entwickelt haben. Dennoch ist das Projekt für die Metro aufgrund seiner Komplexität und der Größe der Immobilie einzigartig“, sagt Christof Prange, Head of Business Development von Goodman in Deutschland.