Richtfest am Rotherbaum: Rohbau des Alten Fernmeldeamtes fast fertig

Politiker der Stadt Hamburg, Baubeteiligte, Partner, Freunde und Nachbarn haben am Freitag das Richtfest für den Um- und Neubau des denkmalgeschützten Alten Fernmeldeamtes gefeiert. Der Gebäudekomplex an der Schlüterstraße in Hamburg-Rotherbaum wird den Campus der Exzellenz-Universität Hamburg erweitern.

.