Richert vermietet Kleines Palais Dresden an Intelligentis

Die Intelligentis als Spezialist für Unternehmenstransaktionen zieht in die historische Villa Kleines Palais Dresden im Stadtteil Weißer Hirsch. Die Villa wurde von der Richert Group als Wohn- und Bürohaus in 2023 aufwendig revitalisiert. Der Mietvertrag mit wurde für zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und erstem Obergeschoss mit insgesamt rund 400 m² abgeschlossen.

.

Die denkmalgeschützte Villa in der Bautzner Landstraße 32 wurde 1912 nach den Plänen des Architekten Max Herfurt erbaut und ist ein exemplarisches Beispiel der nach 1900 vorherrschenden Reformarchitektur. Das Gebäude stand nach Auszug des damaligen gewerblichen Generalmieters zum Zeitpunkt des Erwerbs durch die Richert Group [wir berichteten] bereits seit längerem leer. Durch das neue Nutzungskonzept sind drei Gewerbeeinheiten in den unteren Etagen sowie weitere drei Wohnungen mit durchdachten Grundrissen in den oberen Etagen entstanden. Bereits während der Ausbauphase gelang es dem Eigentümer, die an diesem Standort stark nachgefragten Gewerbe- und Wohneinheiten an geeignete Nutzer zu vermieten.



„Mit einem marktkonformen Nutzungskonzept ist es uns hier gelungen, das Gebäude zu neuem Glanz zu erwecken und einem attraktiven Mietermix zu beleben. Die erfolgreiche Vermietung an Intelligentis dokumentiert zudem eine weiterhin stabile Nachfrage nach hochwertigen Gewerbemietflächen auf dem Dresdner Büromarkt“, erklärt Stephan Sandhack, Geschäftsführer der Richert Group.