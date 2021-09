Richert Group vermietet Flächen im BüroCenter-Striesen

Die Richert Group vermietet an die Gemeinnützige Gesellschaft Striesen Pentacon e.V. langfristig eine rund 435 m² große Bürofläche in ihrem Gewerbeobjekt „BüroCenter-Striesen“ in Dresden.

Das Bürogebäude in der Ludwig-Hartmann-Straße 40, in unmittelbarer Nähe des Altenberger Platzes, wu...

Fotos: Richert Group Immobilien Investments



[…]