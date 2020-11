Die Richert Group erwarb jüngst ein freigezogenes Bürohaus in Dresden-Blasewitz aus dem Bestand eines gewerblichen Eigennutzers. Das im Jahr 1996 fertiggestellte Gebäude in der Ludwig-Hartmann-Straße 40 bietet auf vier Stockwerken über 2.000 m² Fläche. Vom Altenberger Platz ist das Bürohaus in wenigen Gehminuten zu erreichen. Zum Bürogebäude gehört zudem eine…

Fotos: Richert Group Immobilien Investments



[…]