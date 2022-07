Richert Group kauft in Dresden und Zwickau

Die Richert Group hat vor Kurzem eine Villa in Dresden-Weißer Hirsch und ein attraktives Wohn- und Geschäftshaus im Stadtzentrum von Zwickau erworben. „Wir freuen uns, wieder zwei lokal bedeutsame Objekte erwerben und unsere Revitalisierungs- und Vermietungsexpertise einbringen zu können“, so GeschäftsführerStephan Sandhack.

